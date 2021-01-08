«Илья Кутепов так же смог!» «Спартак» ответил Златану Ибрагимовичу

«Спартак» в своём «твиттере» разместил видео, на котором защитник Илья Кутепов в одних трусах падает прямо в снег. Таким образом игрок ответил на видео, которое ранее разместил в своём «инстаграме» форвард «Милана» Златан Ибрагимович.
«После баньки, да в сугроб.
Илья Кутепов так же смог!» — подписано видео «Спартака».
«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В первом туре после возобновления сезона красно-белые примут «Рубин». Встреча состоится в Москве 28 февраля.
6 февраля московская команда сыграет с солигорским «Шахтёром». Встреча пройдёт на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае. Начало встречи — в 15:00 мск. Напомним, в ноябре 2020 года «Шахтёр» во второй раз в истории стал чемпионом Беларуси.
Ранее стало известно, что «Спартак» на сборах сыграет с «Пахтакором». Матч пройдёт 30 января в Дубае.
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