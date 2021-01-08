Пети: Мбаппе пытается делать на поле то, что делает Неймар, но у него нет таких качеств

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе. Пети заявил, что в последнее время Мбаппе начал сдавать из-за психологических проблем.



«У меня сложилось такое впечатление, что у него есть физические и, возможно, психологические проблемы. Он запутался в себе. Надо сделать шаг назад и прийти в себя. Это нормально, такое случается со всеми.

Мне не кажется позитивным его язык тела. Есть такое чувство, что он немного онеймарился. Мбаппе пытается делать то, что делает на поле Неймар, но таких качеств у Килиана нет.

На мой взгляд, соперники уже поняли, что его главное качество — скорость. Ему нужно играть спонтанно», — цитирует Пети RMC Sport.