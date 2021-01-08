«Боруссия» М — «Бавария»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 8 января, состоится матч 15-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» М — «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. Начало — в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Боруссия» М — «Бавария».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом, помогать которому будут ассистенты Роберт Кемптер и Томас Горнияк. Резервный арбитр — Арне Арнинк.



«Боруссия» М набрала в 14 матчах 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Бавария», набрав в 14 матчах 33 очка, располагается на первом месте. В тройку лидеров соревнования входят «РБ Лейпциг» (31) и «Байер» (28). Напомним, мюнхенцы являются действующими чемпионами страны.