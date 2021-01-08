Доменико Тедеско настаивает на возвращении Резиуана Мирзова в «Спартак» из аренды

«Спартак» хочет вернуть из аренды полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в нынешнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«На возвращении Мирзова настаивает главный тренер красно-белых Доменико Тедеско», — сказал источник «Чемпионату».
Напомним, что переговоры о выкупе игрока продолжают «Химки». Подмосковный клуб взял Мирзова в аренду в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги (5 — в основе), в которых забил 4 гола, а также получил 3 жёлтые карточки.
В «Спартак» Резиуан перешёл в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов.
«Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (35) — на третьем месте.
- 8 января 2021
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:40
-
19:37
-
19:30
-
19:27
-
19:23
-
19:20
-
19:08
-
19:01
-
19:00
-
18:45
-
18:40
-
18:28
-
18:21
-
18:20
-
18:11
-
18:00
-
17:55
-
17:53
-
17:51
-
17:40
-
17:33
-
17:30
-
17:17
-
17:15
-
17:06
-
17:00
-
16:54
-
16:49
-
16:44
-
16:29
-
16:27
-
16:03