Доменико Тедеско настаивает на возвращении Резиуана Мирзова в «Спартак» из аренды

«Спартак» хочет вернуть из аренды полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в нынешнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На возвращении Мирзова настаивает главный тренер красно-белых Доменико Тедеско», — сказал источник «Чемпионату».



Напомним, что переговоры о выкупе игрока продолжают «Химки». Подмосковный клуб взял Мирзова в аренду в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги (5 — в основе), в которых забил 4 гола, а также получил 3 жёлтые карточки.



В «Спартак» Резиуан перешёл в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов.



«Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (35) — на третьем месте.