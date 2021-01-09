Игроки «Райо Вальекано» подтолкнули машину, застрявшую в снегу. Видео

Футболисты мадридского клуба «Райо Вальекано», выступающего в Сегунде, втором дивизионе чемпионата Испании, пришли на помощь автолюбителю, машина которого застряла на снежной трассе. Футболисты вышли из клубного автобуса и подтолкнули машину.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

На Испанию обрушился обильный снегопад. Из-за непогоды футболисты «Реала» не смогли вылететь на матч 18-го тура Примеры с «Осасуной». Из-за снегопада взлётно-посадочные полосы в Мадриде замёрзли.

С проблемами столкнулся и «Атлетик». Баски не смогли прилететь в Мадрид на матч с «Атлетико». После нескольких кругов над аэропортом самолёт с футболистами и тренерами «Атлетика» отправился назад в Бильбао, так и не сумев приземлиться.