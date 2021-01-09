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«Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» в 3-м раунде Кубка Англии

«Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» в 3-м раунде Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» состоялся матч 3-го раунда Кубка Англии «Вулверхэмптон Уодерерс» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Оба главных тренера не стали ротировать составы команд и с первых минут выпустили практически всех основных игроков. Единственный мяч на 35-й минуте матча забил 24-летний испанский вингер «волков» Адама Траоре, ассистировал ему португальский полузащитник Рубен Невеш.

Для Адама Траоре этот гол стал первым с 27 февраля 2020 года — тогда испанец отличился в ответном матче 1/16 Лиги Европы с «Эспаньолом» (2:3).

«Вулверхэмптон» вышел 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Нуну Эшпириту Санту узнают соперника по следующей стадии соревнования после жеребьёвки.

Кубок Англии. 1/32 финала
08 января 2021, пятница. 22:45 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Траоре – 35'
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