«Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» в 3-м раунде Кубка Англии

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» состоялся матч 3-го раунда Кубка Англии «Вулверхэмптон Уодерерс» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Оба главных тренера не стали ротировать составы команд и с первых минут выпустили практически всех основных игроков. Единственный мяч на 35-й минуте матча забил 24-летний испанский вингер «волков» Адама Траоре, ассистировал ему португальский полузащитник Рубен Невеш.



Для Адама Траоре этот гол стал первым с 27 февраля 2020 года — тогда испанец отличился в ответном матче 1/16 Лиги Европы с «Эспаньолом» (2:3).



«Вулверхэмптон» вышел 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Нуну Эшпириту Санту узнают соперника по следующей стадии соревнования после жеребьёвки.