Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Куман о зимних трансферах: если это невозможно, то невозможно. Будем ждать следующего окна

Куман о зимних трансферах: если это невозможно, то невозможно. Будем ждать следующего окна
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в очередной раз отметил, что клуб нуждается в усилении. Однако, из-за кризиса специалист не уверен, что клуб купить новых игроков в зимнее трансферное окно.

«Это важно для нашего краткосрочного будущего. Мы хотим улучшить состав. Я все ещё думаю, что некоторым позициям нужно больше конкуренции и эффективности. Но я понимаю ситуацию в клубе. Если это невозможно, это невозможно, и мы будем ждать следующего окна», — приводит слова Кумана Goal.

На данный момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 31 очко. От лидирующего «Атлетико» команда отстаёт на 7 очков. В следующем туре Примеры каталонский клуб сыграет с «Гранадой». Матч состоится сегодня, 9 января. Начало – в 20:30 мск.

Куман составил список игроков, которых желает приобрести в январе в «Барселону»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021