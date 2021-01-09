Куман о зимних трансферах: если это невозможно, то невозможно. Будем ждать следующего окна

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в очередной раз отметил, что клуб нуждается в усилении. Однако, из-за кризиса специалист не уверен, что клуб купить новых игроков в зимнее трансферное окно.
«Это важно для нашего краткосрочного будущего. Мы хотим улучшить состав. Я все ещё думаю, что некоторым позициям нужно больше конкуренции и эффективности. Но я понимаю ситуацию в клубе. Если это невозможно, это невозможно, и мы будем ждать следующего окна», — приводит слова Кумана Goal.
На данный момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 31 очко. От лидирующего «Атлетико» команда отстаёт на 7 очков. В следующем туре Примеры каталонский клуб сыграет с «Гранадой». Матч состоится сегодня, 9 января. Начало – в 20:30 мск.
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