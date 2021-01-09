Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче Кубка Англии с «Астон Виллой». Матч 3-го раунда Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль» состоялся в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 4:1.
«Молодые игроки выступили очень хорошо. У нас были проблемы. Нам нужно было немного больше времени. Проблемы с передачей и движением. У нас были моменты, но мы били прямо во вратаря. Мы изменили это во втором тайме. Во втором тайме всё было ржаво, но лучше», — приводит слова Клоппа BBC.
«Ливерпуль» вышел в 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Юргена Клоппа узнают соперника по следующей стадии соревнования после жеребьёвки.
В четверг, 7 января, стало известно, что в «Астон Вилле» произошла вспышка коронавируса, большое количество футболистов и членов персонала команды оказались заражены. В связи с этим в сегодняшнем матче в составе хозяев на поле появились игроки молодёжной и юношеской команд.
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