Мюллер: оба наших неудачных паса игроки «Боруссии» М хладнокровно реализовали

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал проигрыш в матче чемпионата Германии с «Боруссией» М. Матч 15-го тура немецкой Бундеслиги прошёл в Мёнхенгладбахе и завершился победой «Боруссии» со счётом 3:2, при этом в первом же тайме хозяева, пропустив два мяча, оказались в роли догоняющих.
«В первые 30 минут мы доминировали, в том числе благодаря спокойствию в построении игры. Мы старались выходить на чужую половину поля за счет простых, коротких пасов. Но при потере мяча у нас было неудачное расположение. Соперник выжидал, закрывая центр. В первые полчаса они были довольно пассивны. К сожалению, оба наших неудачных паса они хладнокровно реализовали в голы. Больше голевых моментов у них не было. Мы потеряли мяч при движении в атаку — после таких потерь центральным защитникам непросто обороняться. Во втором тайме мы принялись осаждать ворота соперника, но извлекли из этой осады слишком мало», — цитирует Мюллера официальный сайт «Баварии».
«Бавария», набрав 33 очка, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Боруссия» (24) — на 7-м месте. В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» 17 января на своём поле примет «Фрайбург», «Боруссия» на выезде 16-го встретится со «Штутгартом».
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