«Мы просто слишком много пропускаем». Горецка — о поражении от «Боруссии» М

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал проигрыш в матче чемпионата Германии с «Боруссией» М. Матч 15-го тура немецкой Бундеслиги прошёл в Мёнхенгладбахе и завершился победой «Боруссии» со счётом 3:2, при этом в первом же тайме хозяева оказались в роли догоняющих, пропустив два мяча.



«Выигрывать в гостях (2:0), а затем так отдать игру — очень неприятно. В первые 30–35 минут мы показывали лучшую игру за очень долгое время. Но мы два раза потеряли мяч в ситуациях, когда не должны были терять. Реакция тоже была неправильной. В итоге счет стал 2:2. Третий гол мы пропустили из похожей ситуации. Трижды сами пригласили соперника, и он использовал эти шансы. Потом было непросто, ведь другая команда сосредоточилась исключительно на обороне ворот. Во втором тайме нам в нескольких моментах не повезло, были индивидуальные ошибки. Мы просто слишком много пропускаем», — цитирует Горецку официальный сайт «Баварии».



«Бавария», набрав 33 очка, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Боруссия» (24) — на 7-м месте. В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» 17 января на своём поле примет «Фрайбург», «Боруссия» на выезде 16-го встретится со «Штутгартом».

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