«Уфа» проведёт матч с «Црвеной Звездой» на сборе в Турции
«Уфа» сообщила имена соперников по контрольным матчам на первом тренировочном сборе в Белеке (Турция).
25 января подопечные Рашида Рахимова сыграют с «Црвеной Звездой», а 28 января состоится контрольный матч уфимской команды со «Спартаком» из Суботицы.
Ранее «Уфа» определилась с программой подготовки к возобновлению сезона-2020/2021. 15 января футболисты выйдут из отпуска и пройдут медицинское обследование, а затем их ждут два сбора. Оба пройдут в Турции, в качестве принимающего города выбран Белек. Сборы запланированы с 17 по 29 января и со 2 по 13 февраля.
Напомним, в матче 19-го тура РПЛ «Уфа» на выезде проиграла «Краснодару» (0:1). Набрав 13 очков, уфимцы занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.
«Уфа» определилась с программой подготовки к возобновлению сезона-2020/2021
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