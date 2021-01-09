«Уфа» проведёт матч с «Црвеной Звездой» на сборе в Турции

«Уфа» сообщила имена соперников по контрольным матчам на первом тренировочном сборе в Белеке (Турция).



25 января подопечные Рашида Рахимова сыграют с «Црвеной Звездой», а 28 января состоится контрольный матч уфимской команды со «Спартаком» из Суботицы.



Ранее «Уфа» определилась с программой подготовки к возобновлению сезона-2020/2021. 15 января футболисты выйдут из отпуска и пройдут медицинское обследование, а затем их ждут два сбора. Оба пройдут в Турции, в качестве принимающего города выбран Белек. Сборы запланированы с 17 по 29 января и со 2 по 13 февраля.



Напомним, в матче 19-го тура РПЛ «Уфа» на выезде проиграла «Краснодару» (0:1). Набрав 13 очков, уфимцы занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Уфа» определилась с программой подготовки к возобновлению сезона-2020/2021