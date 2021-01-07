«Уфа» определилась с программой подготовки к возобновлению сезона-2020/2021. 15 января футболисты выйдут с отпуска и пройдут медицинское обследование, а затем их ждут два сбора. Оба пройдут в Турции, в качестве принимающего города выбран Белек. Сборы запланированы с 17 по 29 января и с 2 по 13 февраля.
«Уже на следующей неделе наша команда выходит из отпуска. Вот ближайшие планы «Уфы». 15-16 января команда соберется в Москве, где пройдет традиционный медосмотр. 17 января отправимся в турецкий Белек, где проведем два учебно-тренировочных сбора», — сообщает пресс-служба клуба в своём «твиттере».
Напомним, В матче 19-го тура РПЛ «Уфа» на выезде проиграла «Краснодару» (0:1). Единственный мяч на 22-й минуте забил Маркус Берг. Шведский форвард с первой попытки не смог переиграть голкипера «Уфы», но повторным ударом отправил мяч в пустые ворота. Уфа» потерпела второе поражение подряд. Набрав 13 очков, уфимцы занимают предпоследнее, 15-е место. У команд этот матч стал последним в 2020 году. В РПЛ наступила зимняя пауза.
- 7 января 2021
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