Тренер «Боруссии» М Розе: нельзя сказать, что «Бавария» безжалостно доминировала над нами

Главный тренер «Боруссии» М Марко Розе прокомментировал победу (3:2) в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией». Напомним, уже в первом тайме хозяева оказались в роли догоняющих, пропустив два мяча.



«Горжусь, всё это закономерно. Теперь мы должны продолжать в том же духе. У нас было много матчей, когда нам не везло. Сегодня мы заработали удачу. В общем и целом это заслуженная победа. Парни играли очень хорошо. Мы проигрывали- 0:2, но при этом нельзя сказать, что «Бавария» безжалостно доминировала. Нам не повезло в случае с пропущенными голами. Но мы мало играли, были недостаточно смелыми. Первый гол был важен — у нас появилось ощущение, что мы снова в игре. Это придало нам сил. Ну и бывает, что матчи складываются так, как складываются», — цитирует Розе официальный сайт «Баварии».



«Бавария», набрав 33 очка, занимает первое место в турнирной таблице. «Боруссия», набравшая 24 очка, — на седьмом месте. В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» на своём поле встретится с «Фрайбургом», а «Боруссия» на выезде проведёт матч со «Штутгартом». Матчи пройдут 17 и 16 января соответственно.

Тренер «Боруссии» М Розе: мы можем сделать «Баварии» больно и одержать победу