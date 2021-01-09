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Матч Примеры «Атлетико» — «Атлетик» перенесён из-за погодных условий

Матч Примеры «Атлетико» — «Атлетик» перенесён из-за погодных условий
Футбол / Испания 0
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Матч 18-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Атлетик» перенесён из-за погодных условий.

«Учитывая исключительную ситуацию, вызванную снегопадом, который переживает большая часть полуострова и который привел к закрытию аэропорта «Мадрид-Барахас» в течение всего дня, а также невозможность поддерживать поле в оптимальных условиях, Ла Лига после общения с клубами обратилась в Комитет профессиональных соревнований с просьбой отложить проведение матча между «Атлетико» и «Атлетиком» из Бильбао.

Дата проведения матча будет сообщена в ближайшие несколько дней и должна быть одной из доступных дат в календаре соревнований», — сообщает пресс-служба лиги.

Сообщалось, что самолёт «Атлетика» не смог приземлиться в столице Испании из-за сильного снегопада и замёрзших взлётно-посадочных полос. После нескольких кругов над аэропортом самолёт вернулся в Бильбао.

Самолёт «Атлетика» не смог приземлиться в Мадриде и вернулся в Бильбао
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