Матч Примеры «Атлетико» — «Атлетик» перенесён из-за погодных условий

Матч 18-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Атлетик» перенесён из-за погодных условий.



«Учитывая исключительную ситуацию, вызванную снегопадом, который переживает большая часть полуострова и который привел к закрытию аэропорта «Мадрид-Барахас» в течение всего дня, а также невозможность поддерживать поле в оптимальных условиях, Ла Лига после общения с клубами обратилась в Комитет профессиональных соревнований с просьбой отложить проведение матча между «Атлетико» и «Атлетиком» из Бильбао.



Дата проведения матча будет сообщена в ближайшие несколько дней и должна быть одной из доступных дат в календаре соревнований», — сообщает пресс-служба лиги.



Сообщалось, что самолёт «Атлетика» не смог приземлиться в столице Испании из-за сильного снегопада и замёрзших взлётно-посадочных полос. После нескольких кругов над аэропортом самолёт вернулся в Бильбао.

Самолёт «Атлетика» не смог приземлиться в Мадриде и вернулся в Бильбао