Сульшер: дал ван де Беку понять, что в «Манчестер Юнайтед» ценят его

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о полузащитнике Донни ван де Беке.



«Есть множество хороших футболистов, которым нужно время, чтобы проявить себя. Конечно, мы не ожидаем, что люди, которым Донни небезразличен, будут молчать. Они желает ему лучшего. Донни сыграет с «Уотфордом». Это ещё один его шанс. Мы говорили с ним, и я дал ему понять, что мы его ценим. У него будет хорошая возможность проявить себя», — приводит слова Сульшера Sky Sports.



Напомним, ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из амстердамского «Аякса» в начале сентября 2020 года. Сумма трансфера составила € 40 млн плюс бонусы. Контракт нидерландского футболиста с английским клубом рассчитан на пять лет с возможностью продления ещё на один сезон.

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