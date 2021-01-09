Агент Эриксена намерен взыскать с «Интера» € 7 млн
Агент Мартин Шутс, представляющий интересы полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена, намерен взыскать с итальянского клуба комиссионные за трансфер датского футболиста из «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Corriere dello Sera.
По информации источника, агент обратился с соответствующим иском в суд. Шутс рассчитывает получить положенные ему € 7 млн за трансфер Эриксена.
Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 9 матчах итальянской Серии А, однако не отметился результативными действиями. Ранее спортивный директор «Интера» сообщил, что датчанин выставлен на трансфер.
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