«Ахмат» и «Крылья Советов» отправились на сборы в Турцию

Грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов» вместе отправились на сборы в Турцию, сообщает пресс-служба клуба Футбольной национальной лиги.



«Ахмат» проведёт три зимних сбора в Турции и сыграет восемь контрольных матчей. 19 января грозненцы сыграют с «Арберией» (Косово), 28-го — с «Напредаком» и «Войводиной», а 3 февраля проведут встречи с «Кызыл-Жар» (Казахстан) и латвийским клубом «Лиепая». 11 февраля «Ахмат» сыграет с тбилисским «Динамо».



Самарские «Крылья Советов» также проведут три сбора в Турции. Первый сбор состоится с 9 по 21 января, второй – с 26 января по 7 февраля, третий – с 11 по 20 февраля. На сборах запланировано проведение 12 контрольных матчей. Точные даты проведения матчей будут сообщены позднее.