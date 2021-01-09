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«Ахмат» и «Крылья Советов» отправились на сборы в Турцию

«Ахмат» и «Крылья Советов» отправились на сборы в Турцию
Футбол / РПЛ 0

Грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов» вместе отправились на сборы в Турцию, сообщает пресс-служба клуба Футбольной национальной лиги.

«Ахмат» проведёт три зимних сбора в Турции и сыграет восемь контрольных матчей. 19 января грозненцы сыграют с «Арберией» (Косово), 28-го — с «Напредаком» и «Войводиной», а 3 февраля проведут встречи с «Кызыл-Жар» (Казахстан) и латвийским клубом «Лиепая». 11 февраля «Ахмат» сыграет с тбилисским «Динамо».

Самарские «Крылья Советов» также проведут три сбора в Турции. Первый сбор состоится с 9 по 21 января, второй – с 26 января по 7 февраля, третий – с 11 по 20 февраля. На сборах запланировано проведение 12 контрольных матчей. Точные даты проведения матчей будут сообщены позднее.

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