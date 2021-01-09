«Ахмат» и «Крылья Советов» отправились на сборы в Турцию
Грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов» вместе отправились на сборы в Турцию, сообщает пресс-служба клуба Футбольной национальной лиги.
«Ахмат» проведёт три зимних сбора в Турции и сыграет восемь контрольных матчей. 19 января грозненцы сыграют с «Арберией» (Косово), 28-го — с «Напредаком» и «Войводиной», а 3 февраля проведут встречи с «Кызыл-Жар» (Казахстан) и латвийским клубом «Лиепая». 11 февраля «Ахмат» сыграет с тбилисским «Динамо».
Самарские «Крылья Советов» также проведут три сбора в Турции. Первый сбор состоится с 9 по 21 января, второй – с 26 января по 7 февраля, третий – с 11 по 20 февраля. На сборах запланировано проведение 12 контрольных матчей. Точные даты проведения матчей будут сообщены позднее.
Рекомендуем вам
- 9 января 2021
-
14:11
-
14:02
-
13:49
-
13:41
-
13:24
-
13:12
-
13:07
-
12:21
-
12:20
-
11:51
-
11:38
-
11:36
-
11:31
-
10:55
-
10:54
-
10:43
-
10:43
-
10:38
-
10:33
-
10:27
-
10:18
-
10:04
-
09:50
-
09:32
-
09:27
-
09:16Онопко: всегда защищал Гончаренко Эксклюзив
-
08:33
-
07:43
-
06:54
-
05:58
-
05:26
-
04:59
-
04:32
-
03:48
-
03:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам