Онопко: после моего разговора с Гинером Бабаев предложил подыскать работу в структуре ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о разговоре с президентом «армейцев» Евгением Гинером.

«Я звонил Евгению Ленноровичу, но только для того, чтобы поздравить с Новым годом. Ничего не спрашивал и не просил, но после этого разговора Бабаев предложил подыскать мне работу в структуре клуба. Я ответил, что пока не готов принять решение. Договорились пообщаться в офисе, когда буду в Москве.

Для меня Гинер был и остаётся очень значимой фигурой. Он лично приглашал меня в ЦСКА – сам нашёл, позвонил, вытащил из РФС и доставил к Хуанде Рамосу. Подкупила его страсть к футболу, забота о команде. Все современные титулы ЦСКА, стадион и история, которая продолжается, – это всё Гинер. Очень ему признателен", — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.