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«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 3-го раунда Кубка Англии

«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 3-го раунда Кубка Англии
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы лондонского «Арсенала» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 3-го раунда Кубка Англии.

"Арсенал": Лено, Седрик Соареш, Давид Луис, Пабло Мари, Тирни, Уиллок, Эльнени, Виллиан, Пепе, Габриэл Мартинелли, Обамеянг.

Запасные: Рунарссон, Чемберс, Гранит Джака, Мэйтленд-Найлс, Букайо Сака, Смит-Роу, Ляказетт, Нкетиа, Нелсон.

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Дамметт, Ласселлс, Крафт, Киран Кларк, Жоэлинтон, Хендрик, Шон Лонгстафф, Хэйден, Альмирон, Кэрролл.

Запасные: Гиллеспи, Йедлин, Андерсон, Мэттью Лонгстафф, Мёрфи, Ритчи, Гейл.

Матч пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед».

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