Куман: может показаться, что я против Пуча, но это не так

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал сообщения о конфликте с полузащитником Рики Пучем.

«Может показаться, что я против Пуча, но это не так. На днях я говорил о молодых людях, которым нужно игровое время. Может быть, им следует поиграть в другой команде, и речь не только о Рики — есть также Конрад, Джуниор, Матеус… Все те, у кого нет игрового времени. Я хочу лучшего для всех игроков, я разговариваю с ними», — цитирует Кумана Marca.

Сообщалось, что Куман в декабре обвинил Пуча в том, что он организовал утечку информации из каталонского клуба.



Перед началом сезона Куман предложил Пучу искать новый клуб. Пуч ни разу не вышел в стартовом составе «Барселоны» в нынешнем сезоне, сыграв в 4 матчах.