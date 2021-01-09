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Куман: может показаться, что я против Пуча, но это не так

Куман: может показаться, что я против Пуча, но это не так
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал сообщения о конфликте с полузащитником Рики Пучем.

«Может показаться, что я против Пуча, но это не так. На днях я говорил о молодых людях, которым нужно игровое время. Может быть, им следует поиграть в другой команде, и речь не только о Рики — есть также Конрад, Джуниор, Матеус… Все те, у кого нет игрового времени. Я хочу лучшего для всех игроков, я разговариваю с ними», — цитирует Кумана Marca.

Сообщалось, что Куман в декабре обвинил Пуча в том, что он организовал утечку информации из каталонского клуба.

Перед началом сезона Куман предложил Пучу искать новый клуб. Пуч ни разу не вышел в стартовом составе «Барселоны» в нынешнем сезоне, сыграв в 4 матчах.

Куман перед всей командой обвинил Пуча в сливе информации из «Барселоны»
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