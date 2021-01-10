Спортивный директор «Лиона»: думаю, Дембеле достиг соглашения с «Атлетико»

Спортивный директор французского «Лиона» Жуниньо Пернамбукано прокомментировал слухи о возможном переходе 24-летнего форварда Муссы Дембеле в мадридский «Атлетико».
«Мусса пришел ко мне и объяснил ситуацию. Он думает, что сейчас самое время сменить команду, так как немного потерял мотивацию. Этого мы не могли ожидать, он мне очень нравится, как игрок. Удерживать кого-то, кто на самом деле не имеет должного желания – не лучший выход из ситуации. Мы ведём переговоры с «Атлетико», думаю, что сам Дембеле уже достиг с ними соглашения.
Слимани? Это игрок, которого мы очень ценим, но он – лишь одна из немногих возможностей. В середине сезона не всегда легко найти нападающего. Это может оказаться слишком дорого. Мы смотрим и на других игроков. Мы говорили со Слимани в начале сезона и уже тогда почти достигли договорённости», — цитирует Жуниньо Goal со ссылкой на Telefoot.
В текущем сезоне 24-летний французский форвард Мусса Дембеле провёл за «Лион» 16 матчей, в которых забил 1 мяч. 32-летний коллега по амплуа Дембеле – Ислам Слимани в текущем сезоне лишь раз появился на замену за «Лестер», проведя на поле 19 минут. В прошлом сезоне в 19 встречах за «Монако» ему удалось отметиться 9 забитыми мячами и 7 результативными передачами.
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