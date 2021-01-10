Наставник «Вест Бромвича» Эллардайс: никому в АПЛ так не нужны трансферы, как нам

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс сказал, что его команда нуждается в трансферах больше всех в английской Премьер-лиге, а также ответил на вопрос о потенциальном переходе нападающего «Борнмута» Джошуа Кинга.
«Джошуа Кинг? Понятия не имею, какой может быть цена за него. Если она находится в пределах нашего диапазона, то, думаю, мы были бы заинтересованы в покупке. А если она выходит за пределы наших возможностей, то мы не будем ничего предпринимать.
Сейчас это часть нашего процесса — неустанно работать над трансферами до конца января. Нам нужно приводить игроков в это окно, все это делают. Но никому в АПЛ так не нужны трансферы, как нам. Нужно выйти из положения, в котором мы находимся», — цитирует Эллардайса Sky Sports.
«Вест Бромвич» по итогам 17 туров набрал 8 очков и находится на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице АПЛ.
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