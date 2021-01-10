Месут Озил и «Фенербахче» продвинулись в переговорах, игрок близок к переходу

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил и «Фенербахче» продвинулись в переговорах, футболист близок к переходу в турецкий клуб, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём "твиттере".

По информации источника, немец подпишет контракт до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон. «Канониры» не препятствуют уходу Озила. «Фенербахче» уверен, что сделка состоится.

Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Он не играл в составе «канониров» с марта 2020-го. Месут не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.