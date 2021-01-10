Хавбек «Тоттенхэма» может стать одноклубником Черышева
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинкс может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Daily Mail.
По информации источника, в услугах 24-летнего английского футболиста заинтересована «Валенсия». Уинкс может перейти в испанский клуб на правах аренды до конца сезона-2020/2021.
Напомним, в составе «Валенсии» выступает российский полузащитник Денис Черышев.
Уинкс выступает за основную команду «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями. «Тоттенхэм» в 16 встречах набрал 29 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).
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