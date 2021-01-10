Шалимов: Миранчуку нужно держать себя в форме, стиснуть зубы и терпеть
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о положении российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».
«Гасперини не зажимает Миранчука, Иличич провёл мощно последний матч с «Беневенто», Алексею сложно выиграть конкуренцию у такого Йосипа. Плюс Миранчук приехал с травмой, нужна практика, но с такой формой Иличича очень сложно. Алексею нужно держать себя в форме, нужно стиснуть зубы и терпеть», — приводит слова Шалимова сайт телеканала «Матч ТВ».
Накануне «Аталанта» со счётом 4:1 обыграла «Беневенто» в гостевом матче 17-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021. Миранчук вышел на поле вместо Йосипа Иличича на 87-й минуте и не сумел отметиться результативными действиями.
«Аталанта» на выезде разгромила «Беневенто». Миранчук вышел на поле в концовке
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