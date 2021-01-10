Артета: Виллиан прибавляет. На тренировках он показывает, как сильно хочет помочь команде

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру полузащитника «канониров» Виллиана в матче 3-го раунда Кубка Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0 в дополнительное время).



«Я думаю, что Виллиан с каждым днём прибавляет. Он достаточно отсутствовал из-за болезни. Пропустил две недели тренировок и был вне футбола.



У Виллиана были как хорошие моменты, так и такие, когда ему требовалась дополнительная помощь. Мы будем и дальше работать с ним. Некоторые его решения в последних матчах были не лучшими, но мы продолжим над этим работать. На тренировках он показывает, как сильно хочет помочь команде», – приводит слова испанского специалиста Football.London.



32-летний бразильский футболист летом 2020 года подписал с «канонирами» контракт, рассчитанный на три года. К «Арсеналу» форвард присоединился на правах свободного агента по истечении соглашения с «Челси», а до этого выступал за «Анжи», «Шахтёр» и «Коринтианс».