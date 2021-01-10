Антонио Конте: забудьте этой зимой об «Интере» на трансферном рынке

Главный тренер «Интера» Антонио Конте признался, что миланский клуб не планирует никого покупать во время зимнего трансферного окна. По словам наставника «Интера», в нынешнем сезоне из-за негативных последствий пандемии клубу придётся обходиться теми игроками, которые есть в составе.
«Зимние трансферы? В этом году, учитывая всё происходящее, для нас не существует слов «мы хотим». Давайте будем честны. Я уже говорил о возможностях клуба. Я буду работать с теми игроками, которые у нас есть. Забудьте о выходе «Интера» на трансферный рынок», — цитирует Конте Football Italia.
Сегодня, 10 января, «Интер» в гостевом матче 17-го тура Серии А сыграл вничью с «Ромой» (2:2). «Интер» набрал 37 очков и занимает второе место в таблице Серии А. «Рома» (34) — на 3-м месте. У лидера, «Милана», — 40 очков.
- 10 января 2021
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