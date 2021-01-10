Антонио Конте отреагировал на упущенную победу «Интера» в матче с «Ромой»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги матча 17-го тура Серии А с «Ромой». Встреча закончилась со счётом 2:2.
«Мы часто пропускаем, потому что высоко прессингуем, оставляя пространство для контратак соперников. Из-за этого у нас много пропущенных голов. Когда хочешь играть в прессинг, приходится поднимать защитную линию высоко.
Нам нужен запас энергии, чтобы эффективно прессинговать. Мы провели уже третий матч за семь дней. Неудивительно, что в концовке нам не хватает сил. Когда проводишь столько матчей в сжатый период времени, такое случается», — цитирует Конте Football Italia.
«Интер» набрал 37 очков и занимает второе место в таблице Серии А. «Рома» (34) — на 3-м месте. У лидера, «Милана», — 40 очков.
«Рома» сыграла вничью с «Интером», сравняв счёт на 86-й минуте
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