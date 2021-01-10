Касильяс: Доннарумма должен играть в клубе с большим влиянием в Европе

Бывший голкипер «Реала» и «Порту» Икер Касильяс поделился мнением об игре голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянский вратарь помог своей команде одержать победу в матче 17-го тура Серии А с «Торино», встреча закончилась со счётом 2:0. Доннарумма сделал несколько важных сейвов, а в концовке спас свою команду после опаснейшего рикошета.
«Я думаю, что Доннарумма должен играть за клуб с большими традициями. Я ошибался. У «Милана» есть традиции, но я говорю о команде, которая имеет прямо сейчас большое влияние в Европе», — написал Касильяс в своём «твиттере».
В текущем сезоне 21-летний вратарь провёл в Серии А 16 матчей и одержал 12 побед.
«Милан» в 17 матчах набрал 40 очков и лидирует в чемпионате Италии. «Торино» (12) располагается на 19-м месте.
- 10 января 2021
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