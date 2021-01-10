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ПСВ упустил победу над «Аяксом», Промес забил гол

ПСВ упустил победу над «Аяксом», Промес забил гол
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 15-го тура нидерландского чемпионата «Аякс» сыграл вничью с ПСВ. Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 2:2.

Счёт на 2-й минуте матча открыл израильский полузащитник ПСВ Эран Захави, ему ассистировал нападающий Дониелл Мален. На 21-й минуте Захави оформил дубль, снова забив с передачи Маллена. В конце первого тайма один мяч отыграл бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, голевую передачу отдал полузащитник Душан Тадич. Счёт во втором тайме сравнял форвард «Аякса» Антони, откликнувшийся на пас нападающего Себастьена Аллера.

«Аякс» набрал 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице Эредивизии. ПСВ (34) занимает второе место.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 15-й тур
10 января 2021, воскресенье. 18:45 МСК
Аякс
Амстердам
Окончен
2 : 2
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
0:1 Захави – 2'   0:2 Захави – 21'   1:2 Промес – 40'   2:2 Антони – 65'
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