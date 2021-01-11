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Защитник «Милана» близок к переходу в «Истанбул Башакшехир»

Защитник «Милана» близок к переходу в «Истанбул Башакшехир»
Футбол / Италия 0

Защитник «Милана» Леонардо Дуарте перейдёт в турецкий «Истанбул Башакшехир», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере». Бразильский футболист будет играть за «Башакшехир» на правах аренды.

Дуарте перешёл в «Милан» в августе 2019 года из «Фламенго», сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне защитник редко сыграл три матча.

Контракт Дуарте с «Миланом» действует до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость игрока, по версии Transfermarkt, оценивается в € 3 млн.

Сообщалось, что «россонери» близки к договорённости об аренде 26-летнего французского опорного полузащитника «Торино» Суалихо Мейте. За аренду красно-чёрные заплатят € 1 млн, а за возможный выкуп игрока будет предусмотрена опция в размере € 9 млн.

«Милан» близок к достижению договорённости об аренде 26-летнего хавбека «Торино» Мейте
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