Малком опубликовал фото на яхте с девушкой
Нападающий «Зенита» Малком опубликовал фото с отдыха.
Бразильский форвард показал фото на яхте вместе со своей девушкой и друзьями.
Посмотреть фото можно в официальном «Инстаграме» Малкома.
Малком — воспитанник «Коринтианса» (Бразилия). Выступал за «Бордо» (Франция) и «Барселону» (Испания). Перешёл в «Зенит» в августе 2019 года за € 40 млн. Действующий контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца сезона-2023/2024. В этом сезоне в 19 матчах за «Зенит» забил один мяч и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего бразильца в € 30 млн.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко в 19 турах.
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