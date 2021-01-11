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Криштиану Роналду установил историческое достижение в матче с «Сассуоло»

Криштиану Роналду установил историческое достижение в матче с «Сассуоло»
Футбол / Италия 0

В Турине состоялся очередной матч 17-го тура Серии А. «Ювентус» на стадионе «Альянц – Ювентус» принимал «Сассуоло». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе победителей забивали Данило, Аарон Рэмси и Криштиану Роналду. За «Сассуоло» единственный гол забил Грегоре Дефрель.

Как сообщается в «твиттере» OptaPaolo, португальский нападающий Криштиану Роналду установил историческое достижение в этой встрече. Он стал единственным футболистом, которому удалось забить не менее 15 голов в каждом из последних 15 сезонов в топ-5 лучших европейских лиг.

Для «Ювентуса» эта победа стала уже третьей подряд в чемпионате Италии. Туринцы набрали 33 очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице. «Сассуоло» (29) занимает седьмое место.

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