18-летний хавбек «Ренна» Камавинжа отреагировал на интерес со стороны топ-клубов Европы

18-летний французский опорный полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинжа прокомментировал интерес к своей персоне со стороны европейских футбольных грандов.

«Конечно, приятно, когда тобой интересуются действительно большие клубы, но я сохраняю хладнокровие. Я игрок «Ренна», пока подождём до конца сезона, а после встретимся за столом переговоров с руководством и взвесим все за и против», — цитирует Камавинжу Goal со ссылкой на Canal+.

Ранее сообщалось, что Эдуардо хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале», который также заинтересован в его услугах. Переход может состояться как следующим летом, так и в нынешнее зимнее трансферное окно.



Камавинжа является воспитанником «Ренна» и выступает за главную команду с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 17 матчей в чемпионате Франции, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. Его стоимость оценивается в € 60 млн.