18-летний хавбек «Ренна» Камавинжа отреагировал на интерес со стороны топ-клубов Европы

18-летний французский опорный полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинжа прокомментировал интерес к своей персоне со стороны европейских футбольных грандов.
«Конечно, приятно, когда тобой интересуются действительно большие клубы, но я сохраняю хладнокровие. Я игрок «Ренна», пока подождём до конца сезона, а после встретимся за столом переговоров с руководством и взвесим все за и против», — цитирует Камавинжу Goal со ссылкой на Canal+.
Ранее сообщалось, что Эдуардо хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале», который также заинтересован в его услугах. Переход может состояться как следующим летом, так и в нынешнее зимнее трансферное окно.
Камавинжа является воспитанником «Ренна» и выступает за главную команду с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 17 матчей в чемпионате Франции, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. Его стоимость оценивается в € 60 млн.
- 11 января 2021
-
08:33
-
08:30
-
07:38
-
07:24
-
06:37
-
05:21
-
04:53
-
04:21
-
03:43
-
03:16
-
02:40
-
02:18
-
01:42
-
01:17
-
01:03
-
00:57
-
00:45
-
00:44
-
00:36
-
00:27
-
00:02
-
00:00
- 10 января 2021
-
23:38
-
23:34
-
23:17
-
23:07
-
22:50
-
22:35
-
22:35
-
22:33
-
22:15
-
22:02
-
22:01
-
21:58
-
21:48