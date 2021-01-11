Клинсман: Холанд в одиночку боролся со всей защитой «РБ Лейпциг». Очень впечатляюще

Бывший футболист и тренер сборной Германии Юрген Клинсман оценил выступление нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в матче 15-го тура Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (3:1).
«Холанд оставил след в игре с «Лейпцигом». Он не только забил два прекрасных гола, но и в одиночку боролся со всей защитой соперника. Это было очень, очень впечатляюще. Он становится лучше от месяца к месяцу, становится мужчиной, набирается силы. Что касается перехода в топ-клуб, думаю, Эрлингу некуда спешить. На его месте я бы задержался в «Боруссии», — цитирует Клинсмана Sport Bild со ссылкой на ESPN.
Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне в 10 матчах немецкой Бундеслиги 20-летний норвежец забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Ранее была опубликована сборная самых дорогих футболистов моложе 22 лет, место в которой нашлось Холанду.
- 11 января 2021
-
14:45
-
14:35
-
14:31
-
14:28
-
14:22
-
14:04
-
13:45
-
13:34
-
13:28
-
13:23
-
13:17
-
13:08
-
12:58
-
12:37
-
12:21
-
12:10
-
12:08
-
11:51
-
11:36
-
11:24
-
11:22
-
10:48
-
10:33
-
10:20
-
10:08
-
09:55
-
09:50
-
09:30
-
09:28
-
09:11
-
08:51
-
08:33
-
08:30
-
07:38
-
07:24