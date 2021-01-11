Клинсман: Холанд в одиночку боролся со всей защитой «РБ Лейпциг». Очень впечатляюще

Бывший футболист и тренер сборной Германии Юрген Клинсман оценил выступление нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в матче 15-го тура Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (3:1).



«Холанд оставил след в игре с «Лейпцигом». Он не только забил два прекрасных гола, но и в одиночку боролся со всей защитой соперника. Это было очень, очень впечатляюще. Он становится лучше от месяца к месяцу, становится мужчиной, набирается силы. Что касается перехода в топ-клуб, думаю, Эрлингу некуда спешить. На его месте я бы задержался в «Боруссии», — цитирует Клинсмана Sport Bild со ссылкой на ESPN.



Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне в 10 матчах немецкой Бундеслиги 20-летний норвежец забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.



Ранее была опубликована сборная самых дорогих футболистов моложе 22 лет, место в которой нашлось Холанду.

Эрлинг Холанд установил рекорд Бундеслиги в матче с «Лейпцигом»