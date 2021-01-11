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Экс-гендиректор «Реала»: если Рамос не продлит контракт, то допустит ошибку, как Роналду

Экс-гендиректор «Реала»: если Рамос не продлит контракт, то допустит ошибку, как Роналду
Футбол / Испания 0

Бывший генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением о ситуации с продлением контракта с капитаном команды Серхио Рамосом. Соглашение испанца истекает по окончании сезона. Защитник уже намекал, что намеревается остаться в мадридском клубе, но пока стороны не подписали новое соглашение.

«Рамос в итоге продлит контракт с «Реалом». Но если этого не случится, то обе стороны допустят ошибку. Такая же ситуация была с Криштиану Роналду. Тогда «Реал» остался без Лиги чемпионов, а Криштиану — без «Золотого мяча», — цитирует Вальдано Mundo Deportivo.

Ранее появились слухи, согласно которым контракт игроку готовы предложить «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Обе команды предлагают футболисту привлекательные финансовые условия.

Зинедин Зидан высказался о ситуации с контрактом Серхио Рамоса
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