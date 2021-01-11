В «Селтике» выявили вспышку коронавируса, 13 игроков сели на карантин

В шотландском клубе «Селтик» зафиксирована вспышка коронавируса. Как сообщает Sky Sports, из-за заражения на самоизоляцию ушли 13 футболистов. Кроме того, на карантин отправили главного тренера команды Нила Леннона и его ассистента Джона Кеннеди.
Вспышку коронавируса в команде обнаружили вскоре после того, как «Селтик» вернулся из поездки в Дубай.
Примечательно, что массовое заражение игроков не должно повлиять на календарь клуба. Так, сегодня, 11 декабря, футболисты из Глазго проведут очередной матч чемпионата Шотландии с «Хибернианом». Для наполнения заявки в главную команду были переведены резервисты.
«Селтик» набрал 43 очка в 19 матчах, команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, отставая от лидирующего «Рейнджерс» на 22 очка. При этом «Селтик» провёл на четыре матча меньше, чем конкурент.
- 11 января 2021
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