«Смотрите, кто вернулся». Неймар приступил к тренировкам в общей группе «ПСЖ»
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар вернулся к тренировкам в общей группе французской команды.
«Смотрите, кто вернулся», — говорится в сообщении пресс-службы парижан.
Фото можно посмотреть на странице «ПСЖ» в «Твиттере».
Напомним, 28-летний бразильский футболист получил повреждение в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (0:1). Неймар покинул поле в слезах и на носилках. Позже у нападающего было диагностировано растяжение связок лодыжки.
В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 7 матчах французской Лиги 1, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. «Пари Сен-Жермен» в 19 встречах набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021.
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