Орлов: веселят фотографии жён футболистов в купальниках. Хотят по новой замуж выйти?
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о публикации фотографий с курортов в социальных сетях футболистов и их жён.
«Наши футболисты не только фотографии с зарубежных курортов показывают. А их машины? Отношусь к этому плохо. Это говорит о плохом воспитании этих людей. Они инфантильны, не понимают, к чему приводят их поступки.
Особенно веселят фотографии в купальниках жён футболистов. Они что, хотят по новой замуж выйти, что ли? Для чего они себя так рекламируют? Смотрю, как все бросаются на Мальдивы. А это же реакклиматизация, перелёты. Надо будет после этого отдыха восстанавливаться на первом сборе. Есть же специальные санатории, думайте о здоровье, о мышцах", — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Орлов отреагировал на сравнение Романцевым чемпионских составов «Спартака» и «Зенита»
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