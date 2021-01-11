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Орлов: веселят фотографии жён футболистов в купальниках. Хотят по новой замуж выйти?

Орлов: веселят фотографии жён футболистов в купальниках. Хотят по новой замуж выйти?
Футбол / РПЛ 0

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о публикации фотографий с курортов в социальных сетях футболистов и их жён.

«Наши футболисты не только фотографии с зарубежных курортов показывают. А их машины? Отношусь к этому плохо. Это говорит о плохом воспитании этих людей. Они инфантильны, не понимают, к чему приводят их поступки.

Особенно веселят фотографии в купальниках жён футболистов. Они что, хотят по новой замуж выйти, что ли? Для чего они себя так рекламируют? Смотрю, как все бросаются на Мальдивы. А это же реакклиматизация, перелёты. Надо будет после этого отдыха восстанавливаться на первом сборе. Есть же специальные санатории, думайте о здоровье, о мышцах", — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Орлов отреагировал на сравнение Романцевым чемпионских составов «Спартака» и «Зенита»
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