Сульшер призвал игроков «Манчестер Юнайтед» не думать о месте в турнирной таблице

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от перенесённого матча 1-го тура АПЛ с «Бёрнли». Встреча состоится сегодня, 12 января. Если «Манчестер Юнайтед» наберёт очки, то станет единоличным лидером в АПЛ.
«Нам нужно оставаться скромными, упорно трудиться и не думать и секунды, что мы уже всех победили, раз оказались у вершины турнирной таблицы. Мы должны действовать агрессивно. В нашей команде есть футболисты, способные диктовать игру, биться в любых условиях.
Сейчас не стоит думать, на каком месте мы завершим этот сезон. Нам нужно сосредоточиться только на матче с «Бёрнли», — цитирует Сульшера BBC.
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» набрали по 33 очка, но мерсисайдцы опережают соперника по дополнительным показателям. При этом «красные дьяволы» провели на матч меньше.
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