«Кальяри» нацелился на игрока сборной Дании

Полузащитник сборной Дании Лассе Шоне может перейти в «Кальяри». Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 34-летний игрок в качестве свободного агента может подписать контракт на полгода с возможностью продления ещё на один год. В нынешнем сезоне Шоне выступал за «Дженоа», однако не был включён в заявку команды, после чего решил подать в суд на клуб. С 7 января экс-игрок «Аякса» стал свободным агентом.
«Клуб некрасиво поступает с Лассе. Договорённости уже некоторое время нарушаются, поэтому мы предпринимаем шаги. Клуб не сообщил, что Лассе не будет включён в заявку, иначе мы нашли бы ему другой клуб. Мы немедленно подаём в суд, потому что подобные случаи уже были проанализированы ФИФА и CAS», – заявлял агент игрока Ревиен Канхай.
Кроме «Дженоа» и «Аякса» игрок выступал за «НЕК Неймеген» и «Де Графсхап» (Нидерланды). Также с 2009 года полузащитник выступает в составе сборной Дании.
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