Н’Зонзи обсудит с «Ромой» расторжение контракта. На него претендуют «Арсенал» и «Эвертон»
Полузащитник «Ромы» Стивен Н’Зонзи, выступающий на правах аренды за «Ренн», может в скором времени стать свободным агентом.
По информации Footmercato, в ближайшие несколько дней 32-летний футболист обсудит с итальянским клубом расторжение контракта. Таким образом, если стороны договорятся, то прервётся и аренда Стивена, рассчитанная до лета.
«Ренн» хочет сохранить Н’Зонзи и уже предложил ему двухлетний контракт. Также на игрока претендуют «Арсенал» и «Эвертон». Француз ещё не принял решения и в ближайшее время обдумает своё будущее.
Н’Зонзи был арендован «Ренном» год назад, а в «Рому» перешёл в 2018 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол и получил 5 жёлтых карточек.
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