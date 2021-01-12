«Торпедо» подписало защитника «Волгаря»
Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о переходе 23-летнего центрального защитника «Волгаря» Данилы Козлова.
Он является воспитанником «Спортакадемклуба». Дебютировал в профессиональном футболе в 2018 году в матче первенства Футбольной национальной лиги с «Шинником». Всего провёл за «Волгарь» 74 матча: 32 в ФНЛ, 37 в ПФЛ и пять в Кубке России, забив пять голов. В «Торпедо» будет выступать под номером 31.
«Рады приветствовать Данилу, с которым заключили долгосрочный контракт. Козлов — амбициозный центральный защитник, хорошо зарекомендовавший себя в первой части сезона. Уверен, в «Торпедо» Козлова ждёт яркое будущее», — цитирует руководителя селекционной службы клуба Максима Ляпина пресс-служба «автозаводцев».
Владимир Гранат проходит просмотр в московском «Торпедо»
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