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«Торпедо» подписало защитника «Волгаря»

«Торпедо» подписало защитника «Волгаря»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о переходе 23-летнего центрального защитника «Волгаря» Данилы Козлова.

Он является воспитанником «Спортакадемклуба». Дебютировал в профессиональном футболе в 2018 году в матче первенства Футбольной национальной лиги с «Шинником». Всего провёл за «Волгарь» 74 матча: 32 в ФНЛ, 37 в ПФЛ и пять в Кубке России, забив пять голов. В «Торпедо» будет выступать под номером 31.

«Рады приветствовать Данилу, с которым заключили долгосрочный контракт. Козлов — амбициозный центральный защитник, хорошо зарекомендовавший себя в первой части сезона. Уверен, в «Торпедо» Козлова ждёт яркое будущее», — цитирует руководителя селекционной службы клуба Максима Ляпина пресс-служба «автозаводцев».

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