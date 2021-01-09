Владимир Гранат проходит просмотр в московском «Торпедо»
Защитник Владимир Гранат проходит просмотр в московском «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба.
Сегодня, 9 января, «Торпедо» отправилось на первый зимний учебно-тренировочный сбор. На просмотре в команде находятся два защитника – Владимир Гранат и Никита Печёнкин. Первый сбор пройдёт на юге России с 9 по 21 января.
Гранат защищал цвета «Рубина» с 2017 года. В сезоне-2019/2020 33-летний футболист 12 раз попадал в заявку команды на матчи Российской Премьер-Лиги, однако не выходил на поле. 23 июля 2020-го «Рубин» объявил об уходе Граната из клуба в связи с истечением срока действия контракта. Гранат выступал в составе таких команд, как московское «Динамо», «Ростов», «Спартак», и в других клубах.
«Торпедо» ведёт переговоры с двумя футболистами
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