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Широков передал детскому дому 100 тыс. рублей, полученные за продажу кроссовок

Широков передал детскому дому 100 тыс. рублей, полученные за продажу кроссовок
Футбол / РПЛ 0
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Адвокат Вадим Лялин, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, сообщил, что футболист передал 100 тыс. рублей детскому дому № 1 города Костромы. По словам Лялина, 100 тыс. рублей Широков получил за реализованные кроссовки, в которых он играл в скандальном матче, завершившемся избиением арбитра Никиты Данченкова.

Кроме того Широков подготовил к отправке в детский дом ещё 15 комплектов спортивных костюмов, футбольную майку с подписями всей команды и кроссовки в музей детского дома. Помимо этого Широков планирует лично посетить учреждение, чтобы провести мастер-класс и подарить детям мячи.

Суд признал бывшего футболиста виновным и обязал его выплатить Данченкову компенсацию 100 тыс. рублей, а также приговорил к 100 часам обязательных работ.

Сторона избитого Широковым арбитра сегодня подаст жалобу на решение суда
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