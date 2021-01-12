Широков передал детскому дому 100 тыс. рублей, полученные за продажу кроссовок

Адвокат Вадим Лялин, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, сообщил, что футболист передал 100 тыс. рублей детскому дому № 1 города Костромы. По словам Лялина, 100 тыс. рублей Широков получил за реализованные кроссовки, в которых он играл в скандальном матче, завершившемся избиением арбитра Никиты Данченкова.
Кроме того Широков подготовил к отправке в детский дом ещё 15 комплектов спортивных костюмов, футбольную майку с подписями всей команды и кроссовки в музей детского дома. Помимо этого Широков планирует лично посетить учреждение, чтобы провести мастер-класс и подарить детям мячи.
Суд признал бывшего футболиста виновным и обязал его выплатить Данченкову компенсацию 100 тыс. рублей, а также приговорил к 100 часам обязательных работ.
- 12 января 2021
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