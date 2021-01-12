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«Уэска» объявила о назначении нового главного тренера

«Уэска» объявила о назначении нового главного тренера
Футбол / Испания 0

Пресс-служба испанского клуба «Уэска» объявила о назначении на пост главного тренера Хосе Рохо Мартина Пакета. Бывший босс «Эльче» подписал контракт до конца текущего сезона. Перед ним будет стоять задача сохранить «Уэску» в Примере.

Ранее «Уэска» объявила об увольнении с поста главного тренера Мичела. Под его руководством команда выиграла турнир в Сегунде в прошлом сезоне. Специалист был уволен после того, как «Уэска» уступила «Бетису» со счётом 0:2.

Ранее 52-летний Пакета руководил «Нумансией», «Овьедо», «Эркулесом», «Эльче», а также работал в Польше и Таиланде.

«Уэска» замыкает турнирную таблицу Примеры, набрав в 18 матчах лишь 12 очков. В следующем туре «Уэска» сыграет в гостях с «Хетафе». Матч состоится 20 января.

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