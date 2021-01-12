Слимани уже завтра, 13 января, пройдёт медобследование для перехода в «Лион»

Нападающий «Лестер Сити» Ислам Слимани близок к уходу из стана «лисов» уже в январское трансферное окно.



Как сообщает Sky Sports, 32-летний алжирец завтра, 13 января, должен пройти медосмотр для завершения перехода в «Лион».



По сообщениям источника, руководство «Лестера» разрешило Слимани сегодня улететь во Францию. Переговоры между «лисами» и «Лионом» по поводу возможного трансфера продолжаются. Нынешний контракт алжирского нападающего с «Лестером» заканчивается 30 июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает Слимани в € 5 млн.



32-летний Ислам Слимани в текущем сезоне лишь один раз появился на замену в составе «Лестера», проведя на поле всего 19 минут. В прошлом сезоне, находясь на правах аренды в «Монако», в 19 матчах он отметился 9 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

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