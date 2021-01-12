«Ювентус» практически договорился о покупке форварда «Сассуоло»

«Ювентус» практически согласовал условия трансфера форварда «Сассуоло» Джанлуки Скамакки, утверждает La Gazzetta dello Sport. Туринский клуб заплатит за нападающего € 20 – € 25 млн.
По данным источника, «Ювентус» возьмёт игрока в аренду на 18 месяцев с последующим выкупом. В этом случае выплаты будут осуществляться в течение времени аренды.
В настоящее время 22-летний нападающий молодёжной сборной Италии на правах аренды играет за «Дженоа». В текущем сезоне Скамакка провёл 13 матчей в Серии А, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также нападающий на правах аренды выступал за «Кремонезе», «Зволле» и «Асколи».
Ранее «Ювентус» договорился с «Дженоа» о переходе 19-летнего полузащитника Николо Ровеллы. «Старая синьора» подписала контракт с хавбеком сборной Италии U21. Он останется в аренде в генуэзском клубе, а летом перейдёт в «Ювентус». Сумма сделки составила € 10 млн.
- 12 января 2021
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