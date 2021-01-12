«Я всё понимал: каким был раньше и каким стал». Мирзов – о первых месяцах в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий за «Химки» на правах аренды, рассказал об адаптации в московском клубе после перехода из тульского «Арсенала».

«После успешного сезона с тульским «Арсеналом», когда мы попали в Лигу Европы, меня вызывали в сборную и пригласили в «Спартак». Были и другие предложения, но я долго не думал: в «Спартак» два раза не зовут.

Но спартаковский период у меня не получился совсем. Многие нюансы сложились против меня. Я пропустил все три сбора, приехал только к шестому туру, два месяца до этого занимался дома. А самостоятельные пробежки и тренировки с командой на сборах – совершенно разные вещи.

Пришёл в «Спартак» и тренировался по два-три раза в день, даже в дни восстановления – чтобы поскорее набрать форму. Жил на базе в Тарасовке, лишь бы ничего не отвлекало. Но выходил на поле и даже мяч не мог остановить. Я всё видел и всё понимал: каким я был раньше и каким стал сейчас. Да, мне было обидно, да, это был самый тяжёлый период в моей карьере, когда надо сразу давать результат, когда очень требовательные болельщики, но у тебя ничего не получается», — сказал Мирзов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Полностью интервью с Мирзовым на «Чемпионате» выйдет завтра, 13 января.