Куман: все четыре команды имеют равные шансы на победу в Суперкубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реал Сосьедад».
«Не думаю, что „Барселона“ — фаворит Суперкубка Испании, потому что всё зависит от текущей ситуации в команде. „Реал Сосьедад“ — одна из лучших команд чемпионата, если смотреть на спортивную составляющую. Все четыре клуба имеют равные шансы на победу в Суперкубке.
Я не люблю говорить о финале перед полуфиналом. мы должны победить, а затем посмотрим, кто одержит победу в другом матче. Нужно работать. Надеюсь, мы выиграем, но для этого нужно продемонстрировать отличную игру», — приводит слова Кумана Marca.
Матч «Барселоны» с «Реал Сосьедад» состоится завтра, 13 января. Начало встречи — в 23:00 мск. В другом матче 1/2 финала турнира сыграют «Реал» и «Атлетик».
- 12 января 2021
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